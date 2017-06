Artesãos expõem na Feira Internacional de Artesanato

Os produtos criados pelos artesãos paranaenses que participam do projeto de extensão rural do Emater estão expostos na 38° edição da Feira Internacional de Artesanato (Feiarte), que acontece no Expo Barigui em Curitiba. São produtos de 60 artesãos, de seis municípios - Araucária, Balsa Nova, Bocaiuva do sul, Campo Magro, São José dos Pinhais e Quatro Barras e uma associação de artesãos do Litoral. São artesanatos de fibras naturais como madeira, bambu e palha de milho.

A 38° edição começou no dia 26 de maio e se encerra neste domingo (04.06). Considerada uma das maiores feiras de artesanato do sul do país, a Feiarte reúne peças expositores de mais de 20 países e 15 estados brasileiros. Há artesanato da África do Sul, Argentina, Bolívia, Chile, Índia, Indonésia, Japão, Marrocos, Portugal, Rússia, Turquia, entre outros.

O espaço dos artesãos apoiados pelo Governo do Estado é o único da feira que reúne produtos exclusivamente de artesanato rural. Na Feiarte, além da exposição dos produtos, os artesanatos são comercializados e 100% da verba recebida fica com o criador da peça. “Nós fazemos o papel de estado e oferecemos a estrutura para alavancar as vendas e os contatos”, explicou Marilda Gadens, do Emater.

O stand, patrocinado pela Companhia Paranaense de Energia (Copel) foi organizado pelo Instituto Emater em parceria com a Secretaria de Justiça e Cidadania e Federação dos Artesãos do Paraná.