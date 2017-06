Londrina tem madrugada repleta de acidentes, com feridos e um preso

Pelo menos três acidentes de trânsito foram registrados na madrugada deste domingo (4) em Londrina, no Norte do Paraná, de acordo com a Polícia Militar. Segundo os Bombeiros, quatro pessoas sofreram ferimentos de moderados a graves nessas ocorrências. Além disso, uma pessoa foi detida, por embriaguez ao volante. As informações são do G1.

Um dos acidentes foi na Rua Quintino Bocaiúva, no Centro. O motorista de um carro bateu em outro, que estava estacionado. Dois outros veículos foram atingidos e danificados. O motorista fez exame de etilômetro – deu 0,86 miligramas de álcool por litro de ar expelido, mais que o dobro do limite, de 0,34 mg/l – e foi preso.

Na Avenida Leste-Oeste, um carro com quatro ocupantes bateu contra uma árvore. O Siate socorreu três pessoas. Encaminhou uma delas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Sol e as outras duas para o Hospital Evangélico.

No terceiro acidente, um carro bateu contra uma árvore na Avenida Saul Elkind. O motorista ficou preso às ferragens e, depois de socorrido, foi encaminhado com ferimentos graves à Santa Casa.