Patricia Abravanel responde sobre programa de Eliana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partir deste domingo (4), Patricia Abravanel, 39, substitui Eliana, 43, no seu programa dominical no SBT. "Estou fazendo tudo com muito amor e respeito", disse a filha de Silvio Santos. A herdeira do "homem do baú" comentou o afastamento da colega de emissora em publicação compartilhada na rede social Instagram nesta sexta (2). "Foi com muita honra e responsabilidade que aceitei o desafio de apresentar o 'Programa Eliana' durante o período em que ela está cuidando de sua Manuela. Confesso que meu coração está apertado, pois gostaria que a situação fosse outra. Mas estou fazendo tudo com muito amor e respeito", disse Patricia.

AFASTAMENTO

No dia 23, Eliana anunciou que não apresentará mais a atração até o final da sua gravidez. "Pela primeira vez, em tantos anos, me retiro dos palcos temporariamente por um bem maior e com o apoio amoroso e sincero de todos", afirmou. A artista espera Manuela, sua filha com o diretor de TV Adriano Ricco, 38 -ela já é mãe de Arthur, 5, fruto do seu relacionamento com o produtor musical João Marcelo Bôscoli, 46. Eliana, que teve um descolamento da placenta, precisa de repouso absoluto.