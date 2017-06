Neymar é eleito o melhor jogador da Liga dos Campeões

(foto: Reprodução)

O atacante brasileiro Neymar foi eleito o melhor jogador da última edição da Liga dos Campeões da Europa. Ao menos segundo o site Whoscored, que considera mais de 200 estatísticas. De acordo com o site, o atacante do Barcelona teve a melhor média de todos os jogadores: 8,2, empatado com o argentino Lionel Messi, também do Barcelona. Neymar aparece à frente por ter sido eleito mais vezes o "melhor jogador da partida": três, contra duas do argentino.

Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, teve a terceira melhor média, com 8,1. No sábado, ele marcou dois gols na final contra a Juventus. O Real venceu por 4 a 1, em Cardiff (país de Gales), e conquistou o título pela 12ª vez. O português ainda se isolou como artilheiro máximo da competição, com 12 gols, sendo 10 deles nas fases decisivas. Messi ficou em 2º lugar na artilharia, com 11 gols. O Barcelona caiu nas quartas-de-final, ao ser eliminado pela Juventus.

A seleção ideal da Liga ainda tem mais três brasileiros: o lateral-direito Daniel Alves (Juventus), o volante Casemiro (Real Madrid) e o meia Thiago Alcântara (Bayern de Munique). Este último, porém, naturalizou-se espanhol.