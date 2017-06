Uma mulher foi encaminhada e um carro roubado recuperado no início da madrugada deste sábado (3) na cidade de Fazenda Rio Grande (Região Metropolitana de Curitiba). Os policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) localizaram o veículo durante o patrulhamento de rotina no bairro Nações.

