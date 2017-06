Em caso de cassação de Temer, haverá debate sobre modelo eleitoral

Em caso de o presidente Michel Temer ter o mandato cassado, a previsão constitucional que deve ser indicada pelo relator no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Herman Benjamin, é de que é necessário realizar eleições indiretas. Ele considera que isso deve ocorrer no caso de vacância do cargo de presidente e vice-presidente da República nos últimos dois anos do mandato.

Contudo, dentro do Supremo Tribunal Federal (STF), há ministros que defendem que a cassação de chapa Dilma-Temer pelo TSE anula a eleição de 2014. Isso daria força à argumentação de que é preciso realizar eleição direta.

Por outro lado, há quem entenda no STF que a situação de presidente é excepcional e prevista na Constituição – uma ação tramita no Supremo questionando o tema.

Na Corte, alguns ministros avaliam que é mais saudável esperar as definições sobre a situação de Temer, para não atropelar a análise que será feita pelo TSE.