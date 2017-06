(foto: Reprodução)

Uma autópsia divulgada na sexta-feira (2) indica que o cantor Chris Cornell tinha cinco medicamentos em seu corpo no dia da sua morte, em 17 de maio. O músico foi encontrado morto neste dia. As informações são do jornal britânico The Guardian.

Cornell se enforcou após um show, segundo disse o médico legista no dia seguinte. O corpo foi encontrado em seu quarto de hotel em Detroit, nos Estados Unidos.

Os medicamentos podem não ter causado a morte, mas estavam alterando o comportamento do cantor, segundo disse sua esposa, Vicky Cornell. Ela publicou um comunicado culpando os remédios para ansiedade pelo suicídio. “Quando ele me disse que pode ter tomado um ou dois Ativan a mais, eu contatei a segurança e pedi para ficarem de olho nele. (...) Eu sei que ele amava nossos filhos e ele não os machucaria ao acabar intencionalmente com a própria vida”, disse ela, em uma rede social.

Cornell foi um dos principais nomes do movimento grunge nos anos 1990, formando o Soundgarden. Depois, entrou para o Audioslave, com Tom Morello (do Rage Against The Machine), Tim Commerford e Brad Wilk. Anos depois, focou na carreira solo e, em 2010, se reagrupou com o Soundgarden.