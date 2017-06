Weverton deixa o Atlético e viaja para defender a seleção

Weverton: amistosos contra Argentina e Austrália (foto: Pedro Martins / MoWA Press)

Convocado novamente pelo técnico Tite, o goleiro Weverton, do Atlético Paranaense, viajou na noite de sábado (3) para integrar a seleção brasileira.

O Brasil disputa dois amistosos, ambos na Austrália, no Melbourne Cricket Ground. No dia 9 de junho [sexta-feira], o compromisso será diante da Argentina. Já no dia 13 [terça-feira], o duelo será contra os donos da casa. Os dois confrontos estão marcados para às 20h05 [7h05 no horário de Brasília].

A apresentação dos convocados em Melbourne, na Austrália, começa na noite deste domingo (4), às 20h30. Na segunda-feira (5), já acontece o primeiro treinamento no país.

Antes do duelo diante da Argentina, o técnico Tite orienta outras três atividades, na terça-feira (6), quarta-feira (7) e quinta-feira (8). Para o confronto contra a Austrália, serão mais três treinamentos, no sábado (10), domingo (11) e na segunda-feira (12). O retorno ao Brasil acontece após o segundo amistoso.

Com isso, Weverton fica fora dos jogos do Atlético diante de Fluminense, no Rio (terça-feira, dia 6, ás 20 horas) e Santos, na Baixada (domingo, dia 11, às 19 horas). Dependendo da logística, ele teria condições de enfrentar o Atlético-MG no dia 14, uma quarta-feira, às 19h30.