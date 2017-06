Avaí faz seu primeiro gol no Brasileirão e vence o Sport de Luxemburgo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vanderlei Luxemburgo segue sem vencer no comando do Sport. Neste domingo, o Avaí bateu o time pernambucano por 1 a 0 na Ressacada e carimbou com derrota o segundo jogo do treinador no Rubro-Negro, que já havia sido eliminado na Copa do Brasil. O gol de Rômulo garantiu o placar e foi o primeiro dos catarinenses na atual edição do Campeonato Brasileiro. Com isso, todas as 20 equipes do torneio já marcaram pelo menos uma vez. O Avaí é o 12º colocado na tabela da Série A com os mesmos quatro pontos do Sport, que está apenas uma posição abaixo. É importante destacar, porém, que a quarta rodada ainda terá outros cinco jogos. O primeiro tempo da partida na Ressacada apresentou boas chances de gols para os dois lados, mas o mesmo não pode ser dito sobre a etapa complementar. Os 45 minutos finais foram fracos e frios como a temperatura na chuvosa Florianópolis. O Avaí ainda não havia marcado na Série A do Brasileirão 2017 e já amargava um saldo negativo de quatro gols. Isso finalmente começou a mudar neste domingo, aos 32 do primeiro tempo, quando Capa fez bela jogada pela esquerda, invadiu a área e cruzou rasteiro. A zaga até tentou afastar com Evandro e Ronaldo Alves, mas o bem posicionado Romulo não pensou duas vezes quando se viu sozinho e de frente para Magrão. O primeiro gol avaiano no campeonato. Nem mesmo a heroica vitória sobre o Grêmio na rodada anterior impulsionou o Sport. Depois de ser eliminado pelo Botafogo na Copa do Brasil no meio da semana, o time ainda não venceu sob o comando do novo técnico Vanderlei Luxemburgo. Juan desceu em velocidade pela esquerda aos 37 do primeiro tempo e encontrou Junior Dutra na entrada da área. O camisa 9 chutou forte mirando no ângulo direito de Magrão, mas a bola resvalou na trave e foi para fora. Na tentativa de evitar a derrota, o Sport se aproveitou dos escanteios... Até mesmo um do Avaí. Aos 20 do primeiro tempo, o time da casa cobrou escanteio e cedeu contra-ataque ao Rubro-Negro. A triangulação terminou nos pés de Rithely, que chutou para boa defesa de Mauricio Kozlinski. O Avaí não se eximiu da responsabilidade de buscar o jogo diante de sua torcida. Rômulo já poderia ter aberto o placar logo aos dois minutos após belo passe em profundidade de Capa, mas errou o alvo por pouco. O atacante voltou a chutar aos 15, agora assustando um pouco menos o gol defendido por Magrão. AVAÍ Mauricio Kozlinski; Diego Tavares, Fagner Alemão, Betão e Capa; Judson (Wellington Simião), Luan, Juan e Marquinhos (Lourenço); Júnior Dutra (Willians) e Rômulo T.: Claudinei Oliveira SPORT Magrão; Fabrício (Marquinhos), Ronaldo Alves, Durval e Evandro; Anselmo, Rithely e Diego Souza; Rogério (Thallyson), André e Osvaldo (Thomás) T.: Vanderlei Luxemburgo Local: Ressacada, em Florianópolis (SC) Árbitro: Wagner Reway (MT) Auxiliares: Fabio Rodrigo Rubinho e Marcelo Grando (MT) Público e renda: 4.646 torcedores / R$ 95.196,00 Cartões amarelos: Betão, Luan, Fagner Alemão, Lourenço (Avaí); Anselmo, Osvaldo, Rithely, André (Sport) Gol: Rômulo, aos 32 do primeiro tempo (Avaí)