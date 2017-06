Requião faz enquete com “duração” de Temer e cutuca Rocha Loures

O senador Roberto Requião (PMDB-PR) usou as redes sociais neste fim de semana para falar sobre a situação do presidente Michel Temer (PMDB) e do ex-deputado Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR).

Sobre Temer, o senador paranaense fez uma enquete em seu perfil no Twitter. Nela, perguntava: “Quanto tempo se mantém Temer?” e dava três opções de resposta. Até as 13 horas de domingo (4), 43% das pessoas haviam respondido a alternativa “10 dias”, enquanto “completa mandato” tinha 31% das preferências e “30 dias” aparecia com 26%.

Sobre Loures, Requião postou no Twitter: “Abre a alma Rodrigo, se reconcilia com sua história, dá exemplo para seus filhos e ajuda a salvar o Brasil”. O ex-deputado foi Loures foi chefe de gabinete no início da última gestão de Requião como governador do Paraná (em 2007). “Se Rocha Loures me pedisse conselho, diria para falar tudo o que sabe", chegou a afirmar o senador, na última semana.