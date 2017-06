Paraguaio vence a Meia Maratona das Cataratas, em Foz

Redação Bem Paraná, com agências

Elizeche cruza a faixa final: tempo de 1h12min51 (foto: Reprodução)

O paraguaio Orlando Javier Elizeche foi o vencedor da 10ª edição da Meia Maratona das Cataratas, realizada neste domingo (4) em Foz do Iguaçu (Oeste do Paraná). Ele fez o tempo de 1h12min51.

A prova teve participação de 4,5 mil pessoas. A largada foi às 8 horas, e valia para as provas de 21 km e de 8 km. A Meia Maratona das Cataratas começou em 2007, com 514 participantes. Nesta edição, havia inscritos de outras cidades do Paraná, outros estados e outros países da América Latina.