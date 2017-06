Show por eleições diretas reúne manifestantes na zona oeste

JOSÉ MARQUES, GÉSSICA BRANDINO E RODRIGO DELFIM SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Manifestantes e militância de partidos e movimentos de esquerda se reúnem neste domingo (4) no largo da Batata, zona oeste de São Paulo, em ato pela saída do presidente Michel Temer e realização de eleições diretas. Organizado por blocos carnavalescos, o protesto não veta a participação de movimentos que pediram a saída da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), mas tem apoio de grupos de esquerda, como Frente Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo.

Participantes do ato empunham bandeiras e usavam camisas de partidos como PT, PCO e PDT, da CUT (central sindical ligada ao PT) e de movimentos como a CMP (Central de Movimentos Populares) e MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto). Em um trio no Largo, artistas fazem apresentações e pedem "fora, Temer" e "diretas já". Primeiro a se apresentar, o cantor Chico César criticou a gestão do prefeito João Doria (PSDB), sob aplausos do público. A partir das 15h, artistas como Péricles, Criolo, Mano Brown, Paulo Miklos e Pitty se apresentam no palco.

Até o começo da tarde, o público ainda chegava ao local. "Fiquei sabendo dos shows do Brown, Criolo e Chico César e também vim porque concordo com o 'fora Temer'. Sou a favor de novas eleições e queria ver os discursos políticos", disse a estilista Maria Janaína Alencar, 23. Já o vendedor ambulante Mateus Ferreira, 20, que afirma ser "de centro", diz que foi ao ato porque acredita que é um "movimento de periferia para alertar que estão passando a mão no Brasil e a gente não pode ficar parado". A manifestação está prevista para encerrar no início da noite.