Ex-Spice Girl se desculpa por ter saído do grupo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No final de maio, o rompimento de Geri Halliwell com as outras Spice Girls completou 19 anos. O quinteto foi um dos ícones musicais dos anos 90, apesar do pouco tempo juntas - cerca de 2 anos com a formação original e outros 2 como quarteto. Relembrando a abrupto saída de Geri do grupo, um fã publicou em seu Twitter um vídeo com uma edição de noticiários da época, divulgando a decisão da cantora, e de reações de fãs. "Ela deixou o país inteiro triste", diz uma garotinha. Geri Halliwell respondeu ao tuíte: Me desculpe por isso... Tudo se resolve no final, é o que minha mãe diz!", escreveu na rede social. É a primeira vez que Geri se desculpa pela atitude. A postagem rendeu comentários de fãs da banda. "Os verdadeiros fãs não ficaram contra você, Ginger. Você fez o que achou melhor", escreveu uma internauta. Outro, a criticou: "Como você dorme a noite?".