Comissão da Câmara vota mais dois projetos do pacote de Greca

Comissão de Legislação da Câmara: teto para aposentadorias e fundo de previdência complementar de servidores em pauta (foto: CMC/divulgação)

A Comissão de Legislação e Justiça da Câmara Municipal volta a se reunir na segunda-feira (05) para discutir mais dois projetos do pacote de ajuste fiscal proposto pelo prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PMN). Entre as questões que estarão em pauta estão a proposta que limitam a aposentadoria de novos servidores municipais ao teto do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) e cria um fundo de previdência complementar do funcionalismo. E também a que estabelece a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal do Município, o que altera a data-base do funcionalismo e congela a progressão das carreiras dos servidores e o que faz diversas mudanças tributárias.

Os projetos estão entre os que enfrentam maior resistência dos servidores, já que entre as mudanças está o adiamento da reajuste salarial anual de março para outubro, e a suspensão do pagamento de planos de carreira

A Comissão fará uma reunião extraordinária, às 14 horas, marcada para o subsolo do Palácio Rio Branco. Na semana passada, a Câmara chegou a obter um "interdito proibitório" na Justiça para limitar o acesso à sessão da comissão. Os sindicatos, depois, conseguiram reverter a medida e a reunião foi transferida para o plenário da Casa. Apesar dos protestos, os projetos que previam o aumento da alíquota de constribuição dos servidores de 11% para 14% a partir de 2018 e o leilão de dívidas da prefeitura foram aprovados.

Na última segunda-feira (29), a vereadora Noemia Rocha (PMDB) pediu vista aos quatro projetos, que compunham a pauta de uma reunião extraordinária com o total de seis textos do plano – dois foram acatados. O que estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal do Município foi relatado por Felipe Braga Côrtes (PSD); o que limita a aposentadoria ao teto do RGPS, hoje em R$ 5.531,31, teve parecer de Dr. Wolmir Aguiar (PSC); o que altera a data-base e congela a progressão das carreiras dos servidores , dentre outras mudanças, foi relatado por Cristiano Santos (PV); e o que indica diversas alterações tributárias, como para a inclusão de cobranças no ISS, revisão de benefícios e procedimentos de fiscalização, recebeu parecer de Kátia Dittrich (SD).

Essas são as quatro últimas propostas do Plano de Recuperação que dependem do aval da Comissão de Legislação. A outras oito matérias já seguiram para a análise da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, que teve uma reunião extraordinária nesta sexta-feira (2), mas “segurou” os sete projetos em pauta (leia mais).