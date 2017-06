Apostador de Cascavel leva R$2,8 milhões da Dupla-Sena

Um apostador de Cascavel (região Oeste) levou R$ 2.892.183,17 de prêmio por ter acertado os números da Dupla-Sena sorteados no sábado, em Paraíba do Sul (RJ). As 12 dezenas do concurso 1651 foram:

32 - 35 - 42 - 46 - 49 - 50 (1º sorteio)

10 - 25 - 28 - 37 - 42 - 49 (2º sorteio)

De acordo com a Caixa, com o mesmo bilhete é possível participar de dois sorteios por concurso. A aposta mínima é de R$ 2 para seis números.

Na quarta-feira (31) outra aposta do Paraná havia garantido um prêmio de R$ 20,9 milhões, em um bolão entre amigos feito na única lotérica de Boa Esperança (região Noroeste).

O bolão dividido em 140 cotas. Cada participante pagou R$ 7 pela aposta e receberá cerca de R$ 150 mil.