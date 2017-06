Assista ao vivo ao show beneficente de Ariana Grande

(foto: Reprodução/You tube)

A cantora Ariana Grande promove em Manchester, Inglaterra, neste domingo (4) um show em homenagem para as vítimas do atentado terrorista do último dia 22 de maio.

Assista ao vivo a apresentação.

ATENTADO

Uma explosão depois do show da cantora Ariana Grande nesta segunda-feira (22) em Manchester, no Reino Unido, deixou ao menos 22 mortos e 50 feridos. A polícia investiga a ação como se fosse um ataque terrorista, embora ainda não haja confirmação oficial.

Testemunhas afirmam que a explosão teria ocorrido pouco antes das 23h locais (19h em Brasília), quando a cantora terminava a apresentação na Manchester Arena, que tem capacidade para 21 mil pessoas. Vídeos nas redes sociais mostraram o desespero dos espectadores deixando o ginásio. Já na TV apareciam carros da polícia e ambulâncias chegando ao local, assim como um veículo do esquadrão antibombas.