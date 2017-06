Cristiano Ronaldo foi o jogador mais falado no Twitter na final da Champions League

(foto: Divulgação/Twitter Oficial da UEFA Champions League)

A Champions League 2017 chegou ao fim no último sábado, com a vitória do Real Madrid (@realmadrid) sobre a Juventus (@juventusfc) pelo placar de 4 a 1, gerando milhões de conversas no Twitter. Cristiano Ronaldo (@cristiano), autor de dois dos quatro gols do Real Madrid na partida, foi o atleta mais mencionado no Twitter mundialmente, seguido pelo atacante da Juventus Mario Mandžzukić (@MarioMandzukic9), que anotou um belo gol para sua equipe, Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon), goleiro do time italiano, Sergio Ramos (@SergioRamos), capitão do Real Madrid, Zinedine Zidane, técnico do Real Madrid, e pelo brasileiro Casemiro (@Casemiro), que marcou o segundo gol do Real com um forte chute de fora da área. No período entre 14h45 e 20h15 do sábado, foram registrados globalmente 8,2 milhões de Tweets relacionados à decisão do título.

Especificamente no Brasil, o maior pico de conversas sobre a partida aconteceu às 17h10, quando Cristiano Ronaldo marcou o seu segundo gol no jogo, deixando o Real em vantagem de 3 a 1 no placar. O segundo maior pico foi às 17h37, com o quarto gol do Real, convertido por Marco Asensio (@marcoasensio10). E o terceiro foi às 16h08, logo após o primeiro gol de Cristiano Ronaldo, que abriu o placar do jogo a favor do Real Madrid. Campeão do torneio, o @realmadrid foi a equipe mais comentada na plataforma, superando a vice-campeã @juventusfc.

A publicação com maior número de Retweets foi feita pelo perfil do @realmadrid, que ao término da partida publicou um Tweet de comemoração com uma imagem do troféu e os jogadores de sua equipe. Confira abaixo alguns dos Tweets mais Retweetados sobre a decisão:

twitter.com/_/status/871106099683971072

twitter.com/_/status/871105771085410304

twitter.com/_/status/871083735390842881

twitter.com/_/status/871126968821063681

twitter.com/_/status/871104798812233729