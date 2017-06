Deputados votam isenção de IPTU para templos religiosos alugados

Crivella: bispo da Universal apresentou projeto quando ainda era senador (foto: Divulgação)

A Câmara Federal pode votar, a partir de quarta-feira, Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do ex-senador e atual prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB/RJ), que prevê a isenção do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) para templos de qualquer culto religioso, ainda que seja alugado.

A proposta do bispo da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) é de 2015, quando exercia o cargo de senador, quando ele ainda era senador. Pela Constituição, os templos religiosos já tem isenção. A PEC amplia o benefício para imovéis alugados para uso religioso ou em cultos.

A PEC foi aprovada no Senado em março de 2016 e na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara (CCJ) em junho passado.