Tempo em Curitiba deve ser chuvoso até quarta-feira

(foto: Franklin de Freitas)

Curitiba terá um ínicio de semana com chuvas segundo a previsão do Simepar. O instituto aponta que até a próxima quarta-feira (7) todos os dias serão com pancadas de chuva na Capital.

A temperatura máxima nesses perído deverá ser de 21ºC, e a mínima deve variar entre 14ºC e 15ºC.

MUDANÇA

O tempo começa a ficar sem chuvas apenas na próxima quinta-feira (8). Segundo a previsão do Simepar, mesmo com a trégua das chuvas o curitibano ainda deverá ver um céu com algumas nuvens a partir de quinta-feira.