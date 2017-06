Brasil bate a Itália e garante segunda vitória na Liga Mundial

Redação Bem Paraná com informações do Uol

Seleção masculina: foi a segunda vitória do novo técnico Renan (foto: FIVB/divulgação)

A seleção brasileira de vôlei conquistou sua segunda vitória sob o comando de Renan dal Zotto, substituto de Bernardinho. Neste domingo (4), em reedição da final olímpica de 2016, o Brasil venceu a Itália por 3 sets a 1 (25/15, 17/25, 25/23 e 25/22), pela terceira rodada da Liga Mundial, em Pesaro, na Itália.

Dal Zotto chega assim à sua segunda vitória como treinador da seleção. No sábado (3), o Brasil venceu o Irã por 3 sets a 1. Na estreia, a seleção perdeu para a Polônia.

O Brasil começou dominando a partida deste domingo. Com boa atuação de Evandro, a equipe não teve dificuldades para fechar o primeiro set em 25/15. No set seguinte,. porém, a seleção sucumbiu aos italianos por 17/25.

O set de maior equilíbrio na partida foi o terceiro. Mesmo com o Brasil chegando a abrir quatro pontos de vantagem, a Itália apostou na força de seu bloqueio para virar a parcial. No fim. 25 a 23 para os comandados de Dal Zotto.

Melhor no início da última parcial, o Brasil chegou a permitir o empate da Itália, mas contou com a força do bloqueio para fechar em 25/22.

O próximo compromisso da seleção brasileira na competição será no dia 9 de junho, quando enfrentará o Canadá, na Bulgária.