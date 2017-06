Nadal bate compatriota e fica a três jogos de 10º título em Roland Garros

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Eterno favorito no saibro de Roland Garros, o espanhol Rafael Nadal assegurou neste domingo (4) uma vaga nas quartas de final da edição 2017. Maior vencedor da história do Aberto da França, o ídolo derrotou o compatriota Roberto Bautista Agut por 3 sets a 0, com parciais de 6-1, 6-2 e 6-2. A partida foi tranquila para a estrela do tênis e durou apenas 1h51min. Nadal venceu o Grand Slam francês em nove oportunidades e sonha com o décimo título em Paris -sua primeira conquista aconteceu em 2005, a última em 2014. No entanto, a chave deste ano promete dificuldades para a estrela espanhola. Agora, o número 4 do mundo enfrentará outro espanhol. Nadal irá duelar nas quartas de final contra Pablo Carreño Busta, que neste domingo eliminou o canadense Milos Raonic por 3 sets a 2. Caso avance, o maior vencedor de Roland Garros poderá ter um embate contra Novak Djokovic na semifinal. Além de manter vivo o sonho do 10º título, a vitória deste domingo é também um presente de aniversário para Rafael Nadal, que completou 31 anos no último sábado. Com um retrospecto de 72 títulos na carreira, Nadal já faturou três troféus na temporada 2017, com conquistas nos Masters 1000 de Monte Carlo e Madri, além do Masters 500 de Barcelona.