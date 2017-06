Circuito Infantil de corridas tem recorde de participação

Manhã de sol, famílias na torcida e recorde de participação de crianças e adolescentes na primeira etapa do Circuito Infantil de Corridas, realizada neste domingo (4/6) no Parque Barigui. Mais de 1.500 jovens atletas participaram do evento, que contou com provas em oito categorias com percursos que variaram de 300 metros até quatro quilômetros, além de uma etapa especial para pessoas com deficiência.

“O Circuito Infantil é um dos maiores eventos de iniciação esportiva focado na corrida de Curitiba”, disse o secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude, Marcello Richa. "Além dos benefícios para a saúde, ele reforça também a disseminação dos valores éticos presentes no esporte e a integração com outras pessoas da mesma faixa etária.”

Foram realizadas provas para as categorias Estreantes (nascidos em 2009 e 2010), com percurso de 300 metros; Petis (nascidos em 2008), com percurso de 600 metros; pré-mirim (nascidos em 2007), com percurso de mil metros; Mirim (nascidos em 2006), com percurso de 1.500 metros; Pré-infantil e Infantil (nascidos em 2004 e 2005), com percursos de dois mil metros; Infanto-juvenil (nascidos em 2003), com percurso de três mil metros; e Juvenil (nascidos em 2001 e 2002), com percurso de quatro mil metros.

“Sempre trago meus alunos para participarem do Circuito Infantil”, contou Cleiton Knopik, da assessoria de corrida Radical Lapa, que levou 27 crianças e adolescentes entre 7 a 17 anos para o evento. "Além de um ambiente festivo, que estimula a prática esportiva, competições como essa ajudam os jovens a estabelecerem metas, novos objetivos e buscarem superar limites.”

Inclusão social

O Circuito Infantil incluiu também a realização do projeto de inclusão social “Pernas pra que te quero”, que bateu recorde de inscrição com 90 participantes. Criado em 2015, a ação busca promover a inclusão de pessoas com deficiência que utilizam cadeiras de rodas em corridas de rua, sendo conduzidos por corredores.

“Agradecemos o apoio da Smelj e de todos os atletas para a realização deste projeto, que trabalha um modelo não competitivo e mais participativo de corrida visando à melhoria da qualidade de vida por meio da diversão e do esporte”, disse a diretora do “Pernas pra que te quero”, Rebeca Paciornik Kuperstein.

Atletas

Lian Gabriel Mateus, de 14 anos, participa do Circuito Infantil há seis anos e neste sábado venceu a prova de infanto-juvenil masculina. “Gosto bastante do Circuito porque ele vai aumentando o desafio conforme ficamos mais velhos. Ano passado ganhei a corrida de dois quilômetros e esse ano participei de uma nova categoria, que é mais exigente e com outros atletas que cresceram correndo ao meu lado”, disse ele.

“Minha mãe me inspirou a começar a correr e este ano resolvi começar a praticar”, contou Isabella D’Agostini Chillemi, de 9 anos, que é filha da corredora e proprietária da Assessoria Dione Performance, Dione D’Agostini Chillemi. "Hoje foi minha primeira competição oficial, fiquei muito feliz com a segunda posição na minha categoria.”

As famílias também foram prestigiar o evento e ressaltaram a importância de incentivar a prática esportiva pra o desenvolvimento saudável dos jovens atletas. “Às vezes basta apresentar o esporte para a criança tomar gosto para praticá-lo”, avalia Celina Oliveira Carneiro, que levou a filha Jennifer, de 13 anos, para participar da prova pré-infantil, em que conquistou a segunda posição. “Minha filha começou há sete anos com natação, depois conheceu e se apaixonou por corridas e triathlon. Agora o objetivo dela é participar do Iron Man; tem todo o apoio da família."

Serviço

As próximas etapas do Circuito Infantil de Corridas acontecerão nos dias 2/7, 17/9 e 12/11.