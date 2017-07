Atual campeão, Djokovic avança às quartas em Roland Garros

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O sérvio Novak Djokovic está garantido nas quartas de final de Roland Garros. Atual campeão do Aberto da França, o número 2 do mundo passou sem dificuldades pelo espanhol Albert Ramos-Vinolas, neste domingo (4), pelo placar de 3 sets a 0, com parciais de 7-6 (7-5), 6-1 e 6-3.

Nas quartas de final, Djokovic terá como adversário o austríaco Dominic Thiem, que também eliminou o argentino Horacio Zeballos, com vitória por 3 sets a 0 (6-1, 6-3 e 6-1). A programação deste domingo também contou com a vitória do espanhol Rafael Nadal. O maior vencedor da história de Roland Garros passou pelo compatriota Roberto Bautista Agut por 3 sets a 0, com parciais de 6-1, 6-2 e 6-2.