Sobrevivente comemorava aniversário em restaurante alvo de ataque

DIANA BRITO LONDRES, REINO UNIDO (FOLHAPRESS) - Na noite deste sábado (3), o lituano Vainius Zuqausqans comemorava com cerca de dez amigos seu aniversário de 27 anos no Boro Bistro, um pequeno restaurante com lugares ao ar livre na Borough High Street, no mercado de Borough, perto da ponte de Londres, quando foi surpreendido pelos terroristas armados com facões e supostos explosivos presos ao corpo. Ainda em estado de choque, o jovem conta que conseguiu escapar por pouco porque correu com os amigos para dentro do restaurante. Ele sofreu apenas escoriações no braço. "Foi uma sequência de gritos, correria e pânico. Vi eles esfaqueando quem aparecia pela frente - sem escolher", disse Zuqausqans, que prestou depoimento à polícia londrina para dar detalhes da ação. Ele afirmou que não se lembra se os criminosos usavam capuz para esconder o rosto. "Foi um susto muito rápido. Só vi eles correndo com as facas atacando as pessoas. Muita gente ensanguentada. Logo depois que corremos para dentro do restaurante ouvimos tiros e veio um silêncio", declarou. O atentado crime aconteceu por volta das 22h [18h de Brasília], quando a região estava bem movimentada. Até o final da tarde deste domingo (4), a polícia confirmou que sete pessoas foram mortas e 48 ficaram feridas -das quais 21 em estado grave. "Eles tinham facas grandes de cerca de 12 a 15 centímetros e corriam enfurecidos, ferindo quem atravessasse o caminho deles. Vi um deles com um volume que pareciam bombas falsas amarradas ao corpo", detalhou Sarunas Uzialo, 28, um dos amigos de Zuqausqans. Palya Davidovich disse que colegas de trabalho ouviram um dos criminosos gritando "This is for Allah" [Isso é por Alá]. "Não vi nada porque estava na cozinha do restaurante. Só acompanhei as pessoas correndo sem saber o que acontecia", contou.