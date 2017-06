Ceifador estipula meta de gols no Flu e já tem média maior que um por jogo

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Criticado em sua chegada ao Fluminense, Henrique Dourado agora é adorado. Com a pontaria afiada, o atacante vive lua-de-mel com a torcida e está em dia com a meta de gols que estipulou para a temporada. Embora não queira revelar o número, ele tem impressionado na frente dos goleiros. Só neste Campeonato Brasileiro o Ceifador já tem uma média maior que um por jogo e, com os seis marcados até aqui, é o artilheiro isolado da competição. Em 2014, quando defendeu o Palmeiras e a Portuguesa, o atacante fez 25 gols. Foi o maior número alcançando em uma temporada em sua carreira. Para muitos, esta é a meta que o jogador quer atingir. Até o momento, ele soma 17 em 26 jogos disputados. Técnico do Ceifador, Abel Braga rasgou elogios aos seu comandado e ainda brincou com um "fantasy game" de futebol que tem feito sucesso, no qual Dourado tem se destacado. "Eu fiz uma analogia à crítica que me fizeram contra o Grêmio. Ele é o único jogador que tenho que segura a bola. Eu não tenho um primeiro volante de marcação. Todos jogam e chegam na frente. Se a bola vai e volta, o cara não vai para frente e tampouco para trás. Tem de segurar a bola na frente. Quem apostou nele no Cartola, ganhou (risos)". Apesar de ter saído mancando no duelo com o Vitória, Henrique Dourado garantiu que não será problema para a partida de quarta-feira, contra o Atlético-PR, também no Maracanã.