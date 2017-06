Ainda sem Tite, seleção chega à Austrália para amistosos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Parte da delegação da seleção brasileira já está na cidade de Melbourne, na Austrália, onde a equipe fará duas partidas amistosas nos próximos dias, contra Argentina e a equipe nacional local. O técnico Tite, no entanto, se juntará ao grupo apenas na segunda-feira (5). Do total de 23 atletas convocados pelo treinador, 13 já se encontram em solo australiano desde este domingo (4). São eles: David Luiz, Diego Alves, Douglas Costa, Fernandinho, Filipe Luís, Gabriel Jesus, Giuliano, Jemerson, Renato Augusto, Rafinha, Philippe Coutinho, Taison e Thiago Silva. Tite e o coordenador de seleções Edu Gaspar, que estavam em Cardiff para acompanhar a final da Liga dos Campeões no último sábado, chegam a Melbourbe apenas na tarde desta segunda-feira. O primeiro treinamento da seleção na Austrália está marcado para as 18h30 (5h30 de Brasília) no Lakeside Stadium. Antes da prática, a comissão técnica prevê uma caminha pela cidade, em nome da adaptação ao fuso horário local. Já classificado para a Copa do Mundo de 2018, o Brasil realiza dois amistosos em Melbourne. Na sexta-feira a equipe encara o clássico sul-americano contra a Argentina, que estreia o técnico Jorge Sampaoli. Já no dia 13 de junho a seleção de Tite enfrenta a Austrália.