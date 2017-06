Cinco presos usam cobertores para fugir de delegacia no centro de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cinco presos fugiram da carceragem do 2º Distrito Policial, no Bom Retiro, região central de São Paulo, no fim da tarde deste sábado (3). Segundo o boletim de ocorrência, eles escaparam por um buraco na parede e conseguiram alcançar o chão usando cobertores trançados por volta das 16h50. Na noite de sábado, a Polícia Militar recapturou um dos fugitivos, Aloísio de Oliveira Ferreira, 42. Permanecem foragidos os outros quatro: Luciano Borges da Silva, 21; Túlio Luís Alves, 24; Douglas Riachão da Silva, 29; e Jonas Ferreira da Silva, 32. Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que Grupo de Operações Especiais (GOE) da capital foi acionado para auxiliar nas buscas. Também afirmou que a Corregedoria da Polícia Civil acompanha o caso para verificar se houve irregularidades por parte dos policiais. A Secretaria informou os crimes cometidos pelos fugitivos.