Santos demite o técnico Dorival Júnior, após derrota em clássico

Dorival Júnior: um ano e 11 meses no Santos (foto: Santos / Divulgação)

O Santos demitiu, na tarde deste domingo (4), o técnico Dorival Júnor. Ele deixa o clube no dia seguinte à derrota de 2 a 0 para o Corinthians, pela 4ª rodada do Brasileirão.

Dorival assumiu o time em 9 de julho de 2015. Era o técnico há mais tempo no cargo entre todos os clubes da Série - quase um ano e 11 meses. Nesse período, ele ganhou o Campeonato Paulista de 2016 e foi vice-campeão da Copa do Brasil de 2015 e do Brasileirão de 2016.

Neste ano, o Santos caiu nas quartas-de-final do Estadual, diante da Ponte Preta, e deixou de disputar o título paulista pela primeira vez desde 2009. Além disso, o time praiano começou mal o Brasileirão, com três derrotas em quatro jogos – venceu apenas o Coritiba, na 2ª rodada. Para piorar, reforços pedidos pelo treinador, como o zagueiro Cléber e o volante Leandro Donizete, vêm rendendo abaixo do esperado.

Por enquanto, o auxiliar Elano, 35 anos, ex-meio-campista do Santos, será o técnico interino.