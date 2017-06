Pneus indicam quando é a hora de ser trocado

Ao comprar pneus novos, a dúvida mais comum é sobre a sua validade. O que conta? Validade ou garantia? A Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (Anip) esclarece essa questão. Os pneus não têm prazo de validade e sim a garantia contratual oferecida pelos fabricantes, que normalmente é de cinco anos a partir da data da nota fiscal de compra do pneu ou da data de compra do veículo novo.

Na falta do comprovante de compra do pneu, a data que pode ser considerada é a de fabricação do pneu. Para saber quando ele foi produzido, basta olhar na sua lateral. Logo depois do código DOT, encontra-se o número de série e esta informação consta os quatro últimos algarismos. Os dois primeiros dizem respeito à semana de produção e os dois últimos ao final do ano de fabricação. (ex.: 1017 — décima semana do ano de 2017).

No entanto, mesmo sem ter prazo de validade, é importante fazer a manutenção adequada — calibrar os pneus semanalmente, realizar o rodízio de pneus, bem como seu alinhamento e balanceamento — e estar atento a sinais de desgaste. Outro fator determinante na durabilidade do pneu é o perfil de direção do motorista. Dirigir de forma agressiva ou em locais com muito trânsito, que requerem frenagens constantes, tende a gastar mais o pneu. A resistência do pneu passa ainda por outros fatores, como as condições mecânicas do veículo, carga sobre o pneu, clima e temperatura ambiente.

Outra forma de saber se já está na hora de trocá-lo é observar as ranhuras no pneu. Se estiverem muito gastas, é sinal de que precisam ser substituídos.

VIDA ÚTIL

DATA DE FABRICAÇÃO

Para saber quando o pneu foi produzido, basta olhar na sua lateral. Logo depois do código DOT, encontra-se o número de série e esta informação consta os quatro últimos algarismos. Os dois primeiros dizem respeito à semana de produção e os dois últimos ao final do ano de fabricação. (ex.: 1017 — décima semana do ano de 2017)

HORA DE TROCAR

Para saber quando o penu precisa ser trocado, o motorista deve adotar o TWI ("Tread Wear Indicator" ou "Indicador de Desgaste da Banda de Rodagem") como principal indicativo a ser considerado para análise da necessidade de troca do pneu. O TWI é uma saliência de borracha, localizada no fundo dos sulcos dos pneus e possui 1,6 mm de profundidade. Quando o desgaste do pneu atinge esse indicador, significa que já está no seu limite e sinaliza que o pneu deve ser trocado, pois passou a ser considerado "careca"