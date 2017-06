Sistema urinário também sofre com o inverno

SAIBA MAIS Frio é porta de entrada para muitas doenças

Temperaturas mais baixas têm impacto direto no funcionamento do organismo. No frio, nosso corpo elimina menos líquido pelo suor e pela respiração, a contração dos vasos sanguíneos aumenta e a ingestão de alimentos também cresce, com intuito de elevar a produção de energia para conseguirmos manter a temperatura corporal. Neste contexto, o funcionamento do sistema urinário também sofre alterações.

“Para compensar essas mudanças no organismo, há o aumento da produção de urina pelos rins. Como a capacidade da nossa bexiga de armazenar a urina é praticamente a mesma, então, temos que ir mais vezes ao banheiro para esvaziá-la”, explica a uroginecologista Aline Teixeira Bueno Muniz, integrante voluntária da Associação Brasileira Pela Continência B. C. Stuart. A médica explica que a menor ingestão de líquido nas temperaturas mais baixas e a produção de energia e de seus metabólitos (produtos da degradação dos alimentos que são tóxicos ao organismo) fazem com que o organismo reduza a produção do Hormônio Antidiurético (ADH) para aumentar a produção de urina, por onde eliminamos grande parte das toxinas produzidas durante o metabolismo.A hidratação de crianças e idosos merece especial atenção nesta época do ano. A menor ingestão de líquidos também pode propiciar o desenvolvimento de um número maior de infecções. O aumento da necessidade de uso de fraldas nesta época mais fria do ano, por estas populações, aumenta o risco de infecções urinárias e de lesões na pele.