Frio é porta de entrada para muitas doenças

O inverno é a estação mais fria do ano e exige maior cuidado com a saúde. Com a mudança no clima, o número de infecções respiratórias como sinusite, rinite alérgica, pneumonia, amigdalite, asma e bronquite aumentam o número de hospitalizações. Thiago Fuscaldi, pneumologista do Hospital Brasília, explica que essas doenças são mais comuns no inverno devido a facilidade de disseminação dos germes. “No frio as pessoas preferem ficar mais em ambientes fechados, então a facilidade de contaminação e do aparecimento de um quadro de sinusite, rinite, ou gripe acabam aumentando”.

Comum nessa época do ano, a sinusite é identificada como a inflamação da mucosa que reveste o nariz e os seios da face — a cavidade ao redor no nariz ou maçãs do rosto. De acordo com o médico, os principais sintomas são pressão ou dor na cabeça, nariz entupido, secreção nasal amarelada, tosse e febre. “Dificuldades de dormir, ronco e mau hálito também podem estar incluídos nos sintomas. Além disso, é preciso entender que a sinusite pode ser considerada aguda, quando a crise dura até duas semanas. E podemos considera-la crônica quando os sintomas permanecem durante mais de três meses”, esclarece o pneumologista. Outra enfermidade que aparece com frequência nos consultórios médicos nesse período é a gripe.

O especialista explica que a gripe ocorre quando o organismo do ser humano é contaminado pelo vírus Influenza atingindo as vias respiratórias. “Precisamos ter cautela, pois em pessoas com maior risco, um quadro gripal pode levar a uma pneumonia grave”, alerta.O especialista ainda afirma que crianças, idosos, pacientes com baixa imunidade, cardiopatas ou pneumopatas estão mais suscetíveis às infecções. Além desses, os que estão realizando tratamento de quimioterapia, radioterapia, hemodiálise ou gestantes também podem ter crises com mais frequência.Para se proteger, o pneumologista aconselha a vacinação contra a gripe, além de evitar lugares com aglomeração ou que tenha contato com poluição, fumaça, poeira, ar condicionado sem limpeza adequada.