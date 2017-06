Bahia estreia técnico diante do lanterna do Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Bahia recebe o Atlético-GO, na Fonte Nova, às 20h desta segunda, no encerramento da quarta rodada do Brasileiro. O time de Salvador terá a estreia do técnico Jorginho, contratado na vaga de Guto Ferreira, que foi para o Internacional. Outros dois novos contratados estão relacionados para a partida -Gustavo Ferrereis e Vinícius-, mas devem ficar no banco de reservas. O treinador que comandou o Vasco no ano passado terá cinco desfalques para este confronto: o zagueiro Jackson, o lateral Wellington Silva, o meia Régis e o atacante Hernane, todos contundidos.

O lateral Armero foi convocado pela seleção colombiana. Pelo lado do Atlético, o time de Marcelo Cabo busca o primeiro ponto na competição. E pode acontecer diante de um time comandado por um ex-companheiro de Cabo, que trabalhou como olheiro para Dunga na seleção brasileira. Jorginho era o auxiliar técnico. O time de Goiânia terá uma mudança: Andrigo entra na vaga de Luiz Fernando no meio.

BAHIA Jean; Eduardo, Juninho, Éder e Tiago; Edson, Matheus Sales; Allione, Edigar Junio, Zé Rafael e Diego Rosa. Téc.: Jorginho

ATLÉTICO-GO Felipe; Eduardo, Ricardo Silva, Roger Carvalho e Bruno Pacheco; Marcão, Igor, Andrigo, Jorginho e Everaldo; Walter. Téc.: Marcelo Cabo Horário: 20h desta segunda Estádio: Fonte Nova Juiz: Rodrigo Batista Raposo (DF)