Grêmio se aproveita de pênalti 'infantil', bate o Vasco e cola no líder

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio teve dificuldades para furar a boa postura defensiva do Vasco. Mas conseguiu. Neste domingo (04), se aproveitando de um pênalti infantil cometido por Wellington, o Tricolor fez 2 a 0, na Arena, pela quarta rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Grêmio atingiu os 9 pontos na classificação. Pelos critérios de desempate, é vice-líder do Brasileiro, apenas um ponto atrás do Corinthians. Já o Vasco soma 6 pontos e ocupa a 10ª posição. O lance que 'abriu' a boa formação defensiva do Vasco, que até então controlava o Grêmio, ocorreu aos 38 do primeiro tempo. Um escanteio cobrado por Luan sequer encontraria Pedro Geromel, que corria em direção à bola. Foi quando Wellington esticou a perna e passou uma rasteira no gremista. Sandro Meira Ricci viu e marcou, Barrios transformou em gol. No segundo tempo, o Vasco foi para cima, deu espaço e nos acréscimos Luan fez o segundo. Na próxima rodada, o Grêmio encara a Chapecoense, quarta-feira (7), às 21h45 (de Brasília), na Arena Condá. Já o Vasco recebe o Corinthians no mesmo dia e horário. GRÊMIO Marcelo Grohe; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Cortez; Michel, Arthur (Gastón Fernández) , Ramiro (Edílson), Luan e Pedro Rocha; Lucas Barrios (Maicon). T.: Renato Gaúcho VASCO Martín Silva; Paulão, Jean (Nenê) e Breno; Gilberto, Wellington, Douglas, Mateus Pet (Guilherme), Kelvin e Henrique; Manga Escobar (Tales). T.: Milton Mendes Árbitro: Sandro Meira Ricci Auxiliares: Emerson Augusto de Carvalho e Marcelo Carvalho Van Gasse Público/Renda: 24.644 (total)/R$ 782.574,00 Cartões amarelos: Cortez (GRE), Barrios (GRE); Gilberto (VAS), Wellington (VAS), Nenê (VAS); Gols: Lucas Barrios (GRE), aos 38 minutos do primeiro tempo; Luan (GRE) aos 46 minutos do segundo tempo;