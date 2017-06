São Paulo perde da Ponte no possível adeus de Luiz Araújo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Não foi da maneira que Luiz Araújo esperava a sua provável despedida do São Paulo. Muito perto de acertar a sua transferência com o Lille da França, o atacante participou da derrota por 1 a 0 para a Ponte Preta, neste domingo (4), no Moisés Lucarelli, em Campinas. O gol da vitória dos donos da casa foi marcado por Lucca, no segundo tempo. Com o resultado, o São Paulo se mantém com seis pontos na tabela de classificação do Brasileiro, um a menos do que a Ponte Preta. Na próxima rodada, o São Paulo recebe o Vitória na quinta-feira (8), às 19h30, no Morumbi. Já no fim de semana, será a vez de disputar o clássico com o Corinthians, fora de casa, pela quinta rodada do campeonato. A Ponte Preta, por sua vez, joga com o Atlético-GO, também na quinta-feira, às 19h30, em Goiânia. JOGO O São Paulo chegou mais perto do gol adversário nos primeiros instantes da partida deste domingo, em Campinas. Aos cinco minutos, por exemplo, Júnior Tavares cobrou falta da esquerda e Cícero, de carrinho, tentou completar para o gol. A bola passou perto do gol de Aranha, mas o meio campista estava em posição de impedimento. O controle do time do Rogério Ceni seguiu no restante do primeiro tempo. Outra boa oportunidade aconteceu aos 14 minutos, quando Jucilei encontrou Lucas Pratto. O argentino tentou dar o passe para o Luiz Araújo no meio da área. No entanto, a defesa da Ponte Preta foi mais eficiente e impediu que a bola chegasse no atacante tricolor. No segundo tempo Gilson Kleina deu mais velocidade para a Ponte Preta ao tirar Jeferson e colocar Emerson Sheik. A mudança surtiu o efeito esperado. A Ponte acelerou o seu ritmo e passou a pressionar o São Paulo. Não demorou e a equipe da casa abriu o placar. Depois de jogada pela direita, Léo Artur desviou de cabeça e a bola sobrou para Lucca. O atacante encheu o pé e fez o seu gol dando a vitória para a equipe de Campinas. PONTE PRETA Aranha; Jeferson (Emerson Sheik), Marllon, Rodrigo e João Lucas; Wendel, Nino Paraíba, Elton, e Léo Artur; Lins e Lucca. T.: Gilson Kleina. SÃO PAULO Renan; Rodrigo Caio, Lucão (Bruno) e Maicon; Marcinho (Léo Natel), Jucilei, Cícero, Thomaz (Gilberto) e Júnior Tavares; Luiz Araújo e Pratto. T.: Rogério Ceni Árbitro: Rodolpho Taski Marques (Fifa-PR), Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) Público e renda: 5.711 e R$ 171.495,00 Cartões amarelos: Wendel (Ponte Preta); Renan Ribeiro, Rodrigo Caio, Maicon e Marcinho (São Paulo Gols: Lucca (Ponte Preta), aos 5 minutos do segundo tempo