Pai é preso suspeito de abusar da filha de cinco anos durante festa

04/06/17 às 18:12 - Atualizado às 18:13 Redação Bem Paraná com informações online

Um homem foi preso acusado de abusar sexualmente da própria filha no interior de São Paulo na madrugada deste domingo (4). As informações são do G1.

O caso aconteceu durante uma festa de 15 anos em uma chácara em Sorocaba. Segundo informações, o homem estaria embriagado e tocou nas partes íntimas da própria filha.

O assédio teria acontecido em um quarto na chácara, onde o homem teria sido levado após cair em cima do bolo da festa. No quarto estariam várias crianças, incluíndo a filha do suspeito.

Antes da chegada da polícia ele foi agredido por familiares e houve tumulto no local.

Ele foi preso e deve responder por estupro de vulnerável.