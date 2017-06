Com Felipe Melo no banco, Palmeiras empata com o Atlético-MG em casa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras empatou em 0 a 0 com o o Atlético-MG na tarde deste domingo (4), no Allianz Parque, e ampliou sua má fase. Com apenas uma vitória em quatro jogos no, o time, com quatro pontos, ocupa a 12ª posição no Campeonato Brasileiro, e ainda pode ser ultrapassado pelo Bahia, que joga nesta segunda (5) contra o Atlético-GO, em casa. É um desempenho muito aquém do que se espera da equipe -pelos nomes no elenco e pelo dinheiro investido. Assim, a pompa de "melhor time do Brasil" está definitivamente em xeque. Nas últimas seis partidas, todas já sob o comando de Cuca, duas vitórias, três derrotas e um empate. Com mais de R$ 70 milhões gastos em reforços, o clube ouviu o seu treinador pedir contratações. A declaração gerou mal estar internamente. Cuca deixou Felipe Melo no banco neste domingo. Quem entrou em seu lugar foi o volante Thiago Santos, herói da classificação no Beira-Rio na última quarta-feira (31). No primeiro tempo, sem muita criação, a melhor chance do Palmeiras foi um pênalti desperdiçado por William. Aos 43, Fred empurrou Edu Dracena na área após cobrança de falta e o juiz assinalou a penalidade máxima. Willian cobrou mal, quase no meio do gol, e Victor fez a defesa. Na última rodada, o Palmeiras já havia desperdiçado um pênalti contra o São Paulo. Na oportunidade, Jean chutou por cima. Na melhor chance dos mineiros, Egídio quase mandou para o próprio gol após cruzamento de Fred. Na segunda etapa, o Palmeiras ficou mais com a bola, mas não foi criativo o suficiente para criar chances claras. O Atlético-MG tentou jogar no contra ataque, mas também sem muita inspiração. Na próxima quarta-feira (7), o Palmeiras enfrenta o Coritiba, no Couto Pereira, às 19h30. No mesmo dia e horário, o Atlético-MG recebe o Avaí no Independência. Ambas as partidas são válidas pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. PALMEIRAS Fernando Prass; Mayke, Yerry Mina, Edu Dracena e Egídio; Thiago Santos, Tchê Tchê e Guerra; Róger Guedes (Borja), Keno (Michel Bastos) e Willian (Erik). T.: Cuca. ATLÉTICO-MG Victor, Alex Silva, Felipe Santana, Gabriel e Fábio Santos; Rafael Carioca, Yago, Otero (Maicossuel) e Cazares; Robinho (Valdivia) e Fred (Rafael Moura). T.: Roger Machado. Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ) Assistentes: Dilbert Pedrosa Moisés (Fifa/RJ) e Michael Correia (RJ) Público/Renda: 34.240 pagantes/R$ 2.118.118,74 Cartões amarelos: Thiago Santos e Michel Bastos (PAL); Victor, Yago, Alex Silva e Robinho (ATL)