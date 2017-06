Show de Ariana Grande reúne 60 mil pessoas em Manchester

(foto: Reprodução)

Um público de aproximadamente 60 mil pessoas esteve no show em Manchester que homenageou as vítimas do atentado terrorista no dia 28 de maio.

A apresentação foi feita para arrecadar fundos para as famílias das 22 pessoas mortas após um terrorista se detonar na saída de um show da cantora Ariana Grande.

Na tarde deste domingo vários astros da música estiveram presentes na homenagem. Ariana Grande, Justin Bieber e Black Eyed Peas foram alguns dos principais nomes do evento.