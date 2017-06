Novo Volvo XC60 chega em setembro em três versões

Modelo traz tecnologias semiautônomas (foto: Divulgação)

A Volvo Cars definiu preço e versões de acabamento do XC60 que se encontra em pré-venda na rede de concessionárias e será lançado no Brasil no segundo semestre do ano.

O utilitário esportivo chega equipado com tração integral AWD (All Wheel Drive), sempre amparado por um controle dinâmico de estabilidade e tração nas três versões designadas para o Brasil:Momentum, Inscription e R-Design. O controle absoluto do veículo por meio de diferentes modos de condução– Eco, Confort, Dynamic, Off-Road e Individual (customizando sua própria configuração) – proporciona ao condutor distintas sensações ao volante. O modelo será lançado com transmissão automática de 8 velocidadesacoplada ao renovado motor T5 Drive-E, de 2 litros, 4 cilindros em linha, com turbo compressor e injeção direta de gasolina que produz 254 hp de potência máxima e 350 N.m de torque entre 1.500 e 4.800 rpm. Trata-se de um propulsor reconhecido por sua eficiência e baixo nível de emissão de poluentes. O design exterior combina um capô longo, para-lamas alargados e vincos que denotam a presença imponente do SUV. Farol full LED no formato “martelo de Thor” – com nivelamento automático e auto-direcional – reforça a identidade visual inconfundível da Volvo Cars.Novo XC60 reforça a identidade visual da marca. O interior do novo XC60 utiliza materiais naturais e luxuosos. Madeira, metaisgenuínos e detalhes esculpidos estão em harmonia com o design escandinavo.

Os utilitários esportivos que vêm ao Brasil são equipados com tecnologia semiautônoma City Safety, que foi atualizada e recebeu um assistente de direção capaz de entrar em ação quando a frenagem automática sozinha não é suficiente para evitar uma colisão. Nessas ocasiões o XC60 oferece assistência à manobra para evitar o obstáculo à frente. O City Safety atua entre 50 km/h e 100 km/h e ajuda a evitar batidas com outros veículos e pedestres, mesmo durante a noite.

O novo XC60 será vendido no Brasil com preços especiais por R$ 235.950 na versão Momentum, R$ 256.950 na Inscription e R$ 266.950 na R-Design.