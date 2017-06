Bauru vence e diminui vantagem do Paulistano na final da NBB

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Bauru venceu o Paulistano no terceiro jogo da série de melhor de cinco que definirá o campeão da NBB (Novo Basquete Brasil). O placar do duelo, disputado na tarde deste domingo (4) em Araraquara, ficou em 90 a 79 para o time do interior paulista. Com o resultado, a equipe do tradicional clube da capital viu sua vantagem diminuir: são duas vitórias para o Paulistano e uma para o Bauru. NBB O troféu será dado a quem vencer três jogos, triunfando, assim, na maioria das partidas da série. O próximo encontro está marcado para as 14h de sábado (10), no ginásio do Sport Club Corinthians Paulista. No primeiro jogo, realizado no dia 27, o Clube Atlético Paulistano venceu o Bauru por 82 a 78. No segundo, ocorrido na sexta (2), o resultado foi 78 a 74.