70 anos Ferrari

A Ferrari confirmou que parte das comemorações aos 70 anos de aniversário da montadora italiana vai acontecer no tradicional Festival de Velocidade de Goodwood, no Reino Unido, que na edição de 2017 será realizado de 29 de junho a 2 de julho em West Sussex. Aberto ao público, o envento vai deixar os fãs da marca de Maranello salivando, com a exibição de nada menos que 70 modelos icônicos das sete décadas de existência da Ferrari.

Lande Rover tunado

Preparadora especializada em personalizar modelos da Land Rover, a Startech chega ao Brasil através da Strasse, reprsentante Brabus e Oettinger. A Startech oferece modificacões para toda a linha. As alterações incluem detalhes em fibra de carbono, rodas maiores e escapamento de maior desempenho. O novo Discovery Sport pode ter rodas de 20 polegadas ao preço de R$ 39,5 mil, incluindo os pneus, ou oRange Rover com rodas aro 22 por R$ 51,9 mi.

Kwid está chegando

O novo Renault Kwid será apresentado no dia 9 de junho, no Salão de Buenos Aires. Feito no Brasil para a América Latina, o Kwid é um SUV compacto urbano que chega para redefinir os conceitos de um carro compacto.