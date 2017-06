Praça, flores e festa. O que o comércio prepara para a data

No Mueller, tem a praça dos namorados (foto: Nenad/ Divulgação)

Faltando uma semana para o Dia dos Namorados, 12 de junho, os shoppings de Curitiba e região lançaram suas campanhas para atrair a clientela. E as atrações vão desde uma praça para os namorados até os tradicionais sorteios de prêmios, como carros. No Shopping Mueller, foi criado um ponto de encontro no piso L4, a “Praça dos Namorados” que, com seus elementos, é a cara de Curitiba e ainda apresenta atrações especiais no espaço, como pocket shows, cabine de fotos e pequenas operações para a venda de produtos especiais para os namorados. A atração vai até o dia 12 de junho.

A Esalflores, principal floricultura do Brasil, acaba de instalar um inédito carrinho de flores no Mueller. O projeto tem por objetivo facilitar a vida de quem busca um mimo para a pessoa amada.

Com o tema “Apaixonados, sejam bem-vindos” o Shopping São José também abriu a campanha para o Dia dos Namorados, mas com atenção também aos sem namorados ou namoradas. “Neste ano preferimos não fechar a data apenas para os casais já intitulados como namorados, afinal sabemos que clientes casados ou ainda na fase da paquera, também comemoram a data e querem ser lembrados. Vemos um novo momento social que se preocupa menos com as nomenclaturas e mais com os sentimentos”, comenta a gerente de marketing do shopping, Talita Dallmann.

No sábado passado o shopping realizou a Festa dos Solteiros em parceria com a Shed Western Bar. Foi montada na Praça de Eventos do Shopping uma estrutura de balada, com direito a DJ, mesa de doces, open bar de espumantes, chopp e bebidas sem álcool e nome na lista para uma festa da Shed.

No Shopping Crystal, a promoção sorteia prêmios aos clientes que fizerem compras no mall. Os prêmios à escolha vão de um ano de tratamento de beleza, a um ano de jantares ou um ano de cinema no Espaço Itaú. Da mesma forma, o ParkShoppingBarigüi sorteia um Mini Cooper aos seus clientes.

Hotel oferece ponto para os cadeados do amor

Curitiba ganhou um local exclusivo para engatar os cadeados do amor, tradição em muitos pontos turísticos espalhados pelo mundo, como até pouco tempo a Pont des Arts, em Paris, ou ainda a Ponte Hohenzollern (Colônia, Alemanha), a Ponte Luzhkov (Moscou, Rússia) e a Fonte dos Cadeados (Montevidéu, Uruguai), entre outros.

Desde o dia 29 de maio, um grande coração de ferro instalado na porta do Radisson Hotel Curitiba, que fica em frente à Praça do Japão, recebe cadeados dos casais apaixonados, dia e noite. Além disso, que colocar um cadeado no local, pode se inscrever para concorrer a um prêmio do hotel — um jantar, com direito a lagosta no restaurante Origens, do próprio hotel.