Viaduto sobre a linha de trem começa a ganhar forma

Viaduto deve resolver problema na passagem de nível (foto: Divulgação)

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) iniciou em maio mais uma etapa nas obras de duplicação e modernização de 14 quilômetros da Rodovia João Leopoldo Jacomel (PR-415), entre Pinhais e Piraquara. Além de serviços de drenagem próximo ao contorno Leste e à Estrada da Roseira, em Piraquara, também deve começar neste mês o lançamento das vigas do viaduto sobre a linha férrea.

A construção do viaduto próximo ao supermercado Carrefour, em Pinhais, está avançando. Todos os serviços de fundação da estrutura já foram concluídos e cerca de 90% dos pilares de sustentação já estão prontos. O novo viaduto terá 200 metros de extensão e 26,6 metros de largura com cinco faixas (duas no sentido Curitiba e três sentido Piraquara; uma será entrada para via marginal do bairro Maria Antonieta) e acostamento. Também será construída uma alça de acesso ao bairro Jardim Amélia.

A PR-415 é a principal ligação entre os municípios de Curitiba, Pinhais e Piraquara. Quando toda a duplicação for concluída, a obra contará com uma trincheira, viaduto, dois bolsões de retorno, passarelas, seis muros de contenção e 14 quilômetros de calçadas e ciclovias. Em diversos trechos o número de pistas está sendo ampliado de duas para seis faixas, três em cada sentido da rodovia.