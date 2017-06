Seis pessoas são mortas a tiros durante festa em casa de praia

JOÃO PEDRO PITOMBO SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Seis pessoas foram assassinadas na noite deste sábado (3) em uma casa de praia no Porto das Dunas, em Aquiraz, região metropolitana de Fortaleza. Quatro homens armados e encapuzados chegaram em dois carros, invadiram a casa e atiraram contra as pessoas que estavam na festa. Os corpos das seis vítimas, todos homens, foram encontrados na varanda e no gramado da casa. Outras pessoas que estavam na festa sobreviveram após se esconderam na parte superior do imóvel ou fugirem pulando o muro da casa, que tinha sido alugada para a realização de uma comemoração. Havia cerca de 20 pessoas na festa. Entre as vítimas identificadas pela polícia estava Davi Saraiva Benigno, 23, preso em 2015 sob acusação de liderar uma quadrilha que atuava no tráfico de drogas sintéticas no Ceará. O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Ceará.