Corrida infantil tem recorde

Manhã de sol, famílias na torcida e recorde de participação de crianças e adolescentes na primeira etapa do Circuito Infantil de Corridas, realizada ontem no Parque Barigui. Mais de 1.500 jovens atletas participaram do evento, que contou com provas em oito categorias com percursos que variaram de 300 metros até quatro quilômetros, além de uma etapa especial para pessoas com deficiência.

“O Circuito Infantil é um dos maiores eventos de iniciação esportiva focado na corrida de Curitiba”, disse o secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude, Marcello Richa. Foram realizadas provas para as crianças nas categorias e 2002 a 2009.