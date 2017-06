Cresce número de escolas de Pa-Kua em Curitiba

O Pa-Kua acrobático trabalha o equilíbrio e a força (foto: Franklin de Freitas)

Concentração e disciplina são algum dos benefícios da prática do Pa-Kua, ensino focado em conhecimentos orientais que trabalha o corpo, comportamento, as relações sociais e a mente. A arte marcial que está presente em 14 países e em noves estados brasileiros ganha cada vez mais adeptos também em Curitiba.

Até 2016, a Capital contava com cinco escolas distribuídas pelos bairros. Por contada demanda, uma nova unidades foi aberta na cidade no Batel no final de maio. A sexta escola, instalada no bairro do Batel. Com 120m² é a maior da cidade e conta com dois tatames onde ocorrem aulas simultâneas, das nove diferentes modalidades da arte, de segunda a sábado, da manhã à noite.

A filosofia não-competitiva do Pa-Kua estimula o praticante a buscar melhorias, superando a si mesmo diariamente. Com a ajuda de mestres e instrutores, os alunos são estimulados a enfrentar os seus próprios desafios, sem se comparar aos companheiros de treino. Dentro da escola são respeitados os diferentes limites, assim como porte físico e idade. A prática do Pa-Kua é indicada para qualquer pessoa.

A prática inclui várias modalidades: Arte marcial (para quem quer aprender a se defender), armas de corte (desenvolve concentração autocontrole e disciplina), acrobacia (trabalha a força corporal, elasticidade e equilíbrio), arqueria (desenvolve a concentração do aluno), Pa-Kua Ritmo (combinação de arte marcial e música), energia (ensina técnicas de manipulação da energia interna para melhorar a saúde, força e vitalidade), sintonia ( estudo sobre si mesmo), cosmodinâmica (também chamada de Pa-Kua Tai Chi, a modalidade ensina formas de estar em sintonia com o universo) e reflexologia (disciplina o estudo dos microcorpos para que o aluno tenha consciência do corpo).

Além do Batel, há escolas de Pa-Kua, no Centro, Água Verde, Juvevê e Bacacheri. Confira endereços no site.www.pakuacuritiba.com.br