Com prisão de Rocha Loures, Planalto teme delação

Rodrigo Rocha Loures (PMDB): pressão da família pesa (foto: Franklin de Freitas)

Com a prisão do ex-deputado federal Rodrigo Rocha Loures (PMDB) no último sábado, em Brasília, o Palácio do Planalto teme agora que o ex-assessor do presidente Michel Temer (PMDB) feche acordo de delação premiada para entregar o esquema pelo qual ele foi flagrado recebendo uma mala com R$ 500 mil em propina do grupo JBS. A prisão foi decretada pelo ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato, ao atender a um segundo pedido de preventiva feito pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, contra o ex-parlamentar.

Essa é a versão do advogado de Rocha Loures, Cezar Roberto Bitencourt, para quem a prisão foi feita para ele “delatar” - hipótese descartada, por enquanto pela defesa. O pai do ex-parlamentar, o ex-presidente da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), Rodrigo Rocha Loures, seria contrário à delação. Mas o paranaense – cuja mulher está grávida de oito meses – estaria sendo pressionado a buscar um acordo, já que sua prisão, por ser temporária e não preventiva, não tem data para acabar.

O ex-deputado – que após a prisão foi encaminhado para a Superintendência da Polícia Federal da capital federal – deve ser transferido hoje para o presídio da Papuda em Brasília. Existe ainda a expectativa de que ele preste o primeiro depoimento à PF.

Segundo Bittencourt, há uma tentativa de forçar o peemedebista a colaborar, mas a previsão é de que ele se mantenha em silêncio e não opte por acordo com o Ministério Público.

Na avaliação do governo, haveria uma espécie de dobradinha entre Janot e Fachin para desgastar Temer. Para o procurador-geral, a mala com R$ 500 mil recebida por Rocha Loures em uma das ações controladas da PF junto com os delatores do Grupo J&F era propina que teria Temer como destinatário final.

Em conversas reservadas, os principais auxiliares de Temer insistem na tese de que Rocha Loures “não tem o que delatar”. Afirmam, porém, que tudo está sendo feito pela PGR para pressionar o peemedebista e “arrancar” uma colaboração contra o presidente.

Já começa a ser cogitada a possibilidade de que Janot possa antecipar a apresentação da denúncia contra o presidente para esta semana. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começa a analisar, amanhã, a ação que pode levar à cassação da chapa Dilma Rousseff-Temer.

Nefastos

Rocha Loures teve a prisão decretada na noite de sexta-feira, um dia depois de perder o mandato de deputado federal, com o retorno à Câmara de Osmar Serraglio (PMDB), que demitido do Ministério da Justiça, recusou o convite de Temer para assumir a Pasta da Transparência. O paranaense é investigado por supostamente agir em nome de Temer e na condição de “homem de confiança” do presidente para interceder junto à diretoria do Cade em benefício da JBS. Em áudio gravado pelo empresário Joesley Batista, da J&F, Temer indica Rocha Loures como seu interlocutor.

A PGR afirmou que a prisão do deputado “é imprescindível para a garantia da ordem pública e da instrução criminal, diante dos fatos gravíssimos imputados”. Fachin escreveu que o ex-deputado usou de “métodos nefastos”.