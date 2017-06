Semana do Meio ambiente terá carrinhada e lixo eletrônico

Coleta de lixo eletrônico será no Parque Barigui (foto: Foto: Divulgação)

Hoje é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Para celebrar a data instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e outros departamentos da Prefeitura terão atividades especiais. Os maiores destaques da semana serão a chamada Carrinhada e a coleta de lixo eletrônico e óleo de cozinha usado. A Carrinhada vai reunir, na quarta-feira, 7, 700 catadores de material reciclável para uma ação de sensibilização quanto à necessidade de separar os resíduos de forma adequada, evitar o acúmulo e a proliferação de doenças.

Já a coleta de lixo eletrônico e óleo de cozinha usado está marcada para sábado, 10, no Parque Barigui. Podem ser entregues monitores, computadores, aparelhos de telefonia celular, baterias, televisores, câmeras fotográficas, e impressoras inutilizáveis.

O projeto tem parceria do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado do Paraná (Sescap-PR), Unidade de Valorização de Recicláveis, Programa Ecocidadão e Arquidiocese de Curitiba.

“Nos centros urbanos nem sempre as pessoas conseguem enxergar o meio ambiente”, diz a gerente de Educação Ambiental da secretaria, Leila Maria Zem. “O nosso papel, e que reafirmamos durante a semana, é mostrar que o cuidado deve ser diário”.