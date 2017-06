TSE terá reforço de segurança para julgar chapa Dilma-Temer

TSE: cães farejadores farão varredura no tribunal antes do julgamento de terça-feira (foto: Agência Brasil)

O Tribunal Superior Eleitoral terá um esquema especial de segurança na terça-feira, quando retoma o julgamento da ação que pode cassar o mandato do presidente Michel Temer (PMDB), ao avaliar as suspeitas de irregularidades na campanha de 2014 do peemedebista e da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Devido à expectativa de que um grande número de pessoas circulará no prédio do TSE durante o julgamento, a segurança no local e nos arredores será reforçada.

A Secretaria de Segurança do TSE contará com o apoio de efetivo da Polícia Militar, estação móvel da PM, Batalhão de Choque e Batalhão da ROTAM. O policiamento, que começará às 8 horas de terça-feira, se estenderá por todo o perímetro dos prédios do TSE, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho e Embaixadas da Austrália, Reino Unido, França e Estados Unidos.

Além disso, os estacionamentos localizados ao redor do prédio do TSE serão interditados a partir da meia-noite de terça. Algumas horas antes do início do julgamento, cães farejadores farão uma varredura na área interna do Tribunal. Haverá a intensificação da inspeção nas entradas principais do prédio do TSE, especialmente no térreo e no subsolo, por meio dos equipamentos de raio-X e pórticos detectores de metais, sendo que algumas áreas internas do Tribunal terão acesso restrito.

O TSE ainda contará com o apoio do Corpo de Bombeiros, que disponibilizará uma viatura para atender a qualquer eventualidade, e de uma UTI Vida, para o caso de pessoas precisarem de atendimento de emergência.