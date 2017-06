Em Araucária, vacinação contra gripe vai até o dia 9 de junho

Iniciada no dia 17 de abril, a Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza (Gripe) foi prorrogada até o dia 09 de junho (próxima sexta-feira) visando alcançar a meta de 90% de vacinas aplicadas em seu público-alvo. A vacina está disponível nas unidades básicas de Saúde de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Com números abaixo do esperado, a campanha tinha inicialmente o dia 26 de maio como data final. Porém, por conta dos resultados distante da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, houve a prorrogação por mais duas semanas.

Em números gerais, a campanha atingiu 86,38% de seu público-alvo em Araucária. O número se deve ao fato de alguns grupos terem ultrapassado a meta de 90% de vacinas aplicadas. A prorrogação da campanha tem como objetivo melhorar o número de vacinas aplicadas em crianças, com apenas 75,5% de pessoas vacinadas, e em gestantes, com apenas 74,8% do público sendo atingido.