O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) determinou que o apresentador Danilo Gentili tire do ar os vídeos com ofensas à deputada Maria do Rosário (PT-RS). Nas imagens, publicadas nas redes sociais do apresentador na segunda-feira, ele aparece rasgando uma notificação extrajudicial para parar de postar notícias falças a respeito da filha da parlamentar, menor de idade. Depois de rasgar os papéis, ele os coloca dentro das calças e, em seguida, novamente no envelope. Em nota, o desembargador Túlio Martins, da 10ª Câmara Cível do TJRS, afirmou que as imagens veiculadas nas redes sociais são de natureza misógina, "representando agressão despropositada a uma parlamentar e às instituições." Os vídeos devem ser retirados até o dia de hoje. Gentili publicou duas notas em seu perfil do Twitter: "1) Se estiver do lado 'incorreto', a imprensa condena na manchete sua piada como ofensa, seu protesto como crime e sua censura como justiça". "2) Porém se estiver do lado 'correto' você pode até explodir uma criança na Europa que imprensa te chama apenas de suspeito."

Após fim de novela, Vladimir Brichta corta cabelo e mira novo papel

O ator Vladimir Brichta deu rapidamente adeus ao visual do roqueiro Gui Santiago, o protagonista da novela Rock Story, da Globo. Ele nem esperou o fim da novela das sete da emissora — o último capítulo será hoje — para se livrar dos cabelos longos de seu personagem. Ontem, ele postou em uma rede social, uma foto do novo visual, com cabelos curtos e bigode acentuado. Seu próximo papel é o de Zózimo, um ex-policial que vira detetive particular na nova série da Globo, Cidade Proibida.

Ariana Grande cumpre show beneficente em Manchester

A cantora Ariana Grande promoveu ontem, em Manchester (Inglaterra), um show em homenagem para as vítimas do atentado terrorista do último dia 22 de maio. Nesse dia, ela se apresentava na cidade quando, instantes após o encerramento, uma explosão deixou ao menos 22 mortos e 50 feridos. A polícia investiga a ação como se fosse um ataque terrorista, embora ainda não haja confirmação oficial. Sensibilizada, a cantora norte-americana se ofereceu para pagar o funeral das vítimas e ainda prometeu uma nova apresentação na cidade. Cumpriu ontem. O show teve transmissão ao vivo pela internet. Curiosamente, no sábado a capital do Reino Unido, Londres, sofreu outro atentado. Uma van atropelou várias pessoas na London Bridge. A polícia prendeu pelo menos 12 suspeitos.

Autópsia aponta remédios no corpo de Chris Cornell

Uma autópsia divulgada na sexta-feira indica que o cantor Chris Cornell tinha cinco medicamentos em seu corpo no dia da sua morte, em 17 de maio. O músico foi encontrado morto neste dia. As informações são do jornal britânico The Guardian. Cornell se enforcou após um show em Detroit (EUA), segundo disse o médico legista no dia seguinte. Os medicamentos podem não ter causado a morte, mas estavam alterando o comportamento do cantor, segundo disse sua esposa, Vicky Cornell. Ela publicou um comunicado culpando os remédios para ansiedade pelo suicídio.

Danielle Winits brinca que sofreu agressão e recebe críticas

Um vídeo postado no Instagram pela atriz Cacau Protásio na sexta-feira, 2, está repercutindo nas redes sociais neste fim de semana e recebendo diversas críticas. Nas imagens, Danielle Winits aparece com o rosto desfigurado - um truque de maquiagem para a gravação do filme Os Farofeiros -, e as amigas 'brincam' que Dani sofreu agressão do marido, André Gonçalves. "Olha aqui o que André Gonçalves fez na cara da minha amiga Dani Winits. Te bateu? Vai na delegacia!", diz Cacau na gravação. As atrizes foram criticadas nos comentários do post. "Violência contra a mulher é algo sério, não é motivo de humor, mesmo que seja fictício", escreveu uma seguidora.

Níver do dia

Mark Walhberg

ator norte-americano

46 anos